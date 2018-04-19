Россия может резко отреагировать на пуски обычных американских ракет, приняв их за ядерные. Чтобы избежать неприятностей, конгресс США предлагает заранее предупреждать Москву по специальной горячей линии.

Россия может резко отреагировать на пуски обычных американскихракет, приняв их за ядерные. Чтобы избежать неприятностей, конгресс СШАпредлагает заранее предупреждать Москву по специальной горячей линии.Рассуждения американских конгрессменов касаются концепциибыстрого глобального удара. В соответствии с ней, Вашингтон должен иметьвозможность атаковать любую цель на планете в течение часа. Однако теперьэксперты задумались о том, что будет, если Россия примет пуск обычных ракет заприменение ядерного оружия.Как отмечается в отчете исследовательского центра конгрессаСША, в таком случае российская и китайская стороны могут ответить зеркально. Экспертыпоясняют, что Соединенные Штаты планировали запускать свои баллистическиеракеты над Северным полюсом – так что теоретически по пути к цели они могутпролететь и над Россией, и над Китаем.В конгрессе предлагают "снизить риск недопонимания".По мнению американских экспертов, США могли бы заранее уведомлять Россию онамеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой. Есть и другойвариант – создать специальную горячую линию для связи после запуска, приводитсодержание документа RT.Концепцию быстрого глобального удара США начали разрабатывать еще при президенте США Джордже Буше – младшем в начале 2000-х годов. А в 2017 году в Минобороны России заявили, что Вашингтон приступил к созданию комплексов этой системы. Российская сторона воспринимает эти действия как вызов своей национальной безопасности и фактор, подрывающий сложившийся в мире баланс сил.Тем временем Пентагон запросил из бюджета на 2019 год увеличение финансирования программы создания неядерных средств глобального удара. Оно должно возрасти с 201 миллиона долларов в этом году до 278 миллионов в 2019-м. На следующие пять лет американское минобороны запрашивает в общей сложности около 2 миллиардов долларов.