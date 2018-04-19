Туполев передал Министерству обороны России обновленный стратегический ракетоносец Ту-95МС. Правда пока в войска машина не попадет. Сначала она должна пройти государственные испытания. Известно, что стратегу заменили двигатели: поставили более мощные НК-12МПМ, разработанные самарским предприятием Кузнецов.

"Туполев" передал Министерству обороны России обновленный стратегический ракетоносец Ту-95МС. Правда пока в войска машина не попадет. Сначала она должна пройти государственные испытания, сообщает пресс-служба компании.Известно, что стратегу заменили двигатели: поставили более мощные НК-12МПМ, разработанные самарским предприятием "Кузнецов". С ними боевой самолет сможет брать на борт больше оружия и летать дальше.Ту-95МС – называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире, его предельная скорость достигает 830 километров в час. А максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.Боевое крещение российский стратег прошел в Сирии. 18 ноября 2015 года ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 обстреляли позиции террористов в провинциях Идлиб, Алеппо и Дейр-Эз-Зор. Боевые самолеты выпустили 34 крылатых ракеты по 14 особо важным объектам боевиков. Спустя почти ровно год, 17 ноября 2016 российские стратеги повторили атаку.