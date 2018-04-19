Яхта российского миллиардера арестована Лондонским судом. По решению суда, яхта Луна стоимостью в 492 миллиона долларов должна быть передана миллиардером Фархадом Ахмедовым его бывшей жене Татьяне. Решение принял судья Чарльз Хэддон-Кейв. Луну Ахмедов приобрел ранее у Романа Абрамовича.

Яхта российского миллиардера арестована Лондонским судом. По решению суда, яхта "Луна" стоимостью в 492 миллиона долларов должна быть передана миллиардером Фархадом Ахмедовым его бывшей жене Татьяне. Решение принял судья Чарльз Хэддон-Кейв. "Луну" Ахмедов приобрел ранее у Романа Абрамовича. Во время развода с Татьяной Фархад попытался скрыть владение судном.Сейчас яхта конфискована властями Саудовской Аравии и стоит в сухом доке в Дубае (ОАЭ), сообщает РИА Новости. Фархад Ахмадов переводил яхту в собственность различных своих компаний. Он, вероятно, полагал, что в Дубае яхта находится "достаточно далеко от посягательств английского суда". В последние дни судебного разбирательства миллиардер Ахмедов вновь перевел судно в собственность одной из своих компаний.Лондонский суд не только отсудил яхту "Луна" в пользу бывшей жены Ахмедова, но и оставил в силе свое решение от 2016 года. По нему миллиардер должен выплатить бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов.По словам самого миллиардера, он оказывал финансовую поддержку бывшей жене после развода. Фархад Ахмедов заявил, что суд злоупотребляет законом, пользуясь испортившимися политическими отношениями между Россией и Великобританией.Частный инвестор Фархад Ахмедов в 2018 году по версии Forbes расположился на 69-й строчке рейтинга богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.Капитал он заработал, продав в ноябре 2012 года 49% акций "Нортгаза" "Новатэку" за 1,375 миллиарда долларов. Часть этих средств миллиардер вложил в акции "Новатэка", "Лукойла", "Газпрома", "Норильского никеля", Сбербанка и "Магнита".О личной жизни Фархада и Татьяны известно, что пара встретилась в 1989 году. Через четыре года состоялась свадьба и новобрачные переехали в Лондон. Но в конце 2014 года семья Ахмедовых распалась.Что касается спорной яхты, то она оборудована двумя вертолетными площадками, на ней базируются восемь лодок поменьше и одна мини-субмарина, а также находится 20-метровый бассейн.