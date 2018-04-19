Североатлантический альянс и Россия будут и дальше продолжать диалог, обсуждать важные для обеих сторон проблемы. Об этом договорились начальник Генерального Штаба РФ Валерий Герасимов и командующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти.

Североатлантический альянс и Россия будут и дальше продолжать диалог, обсуждать важные для обеих сторон проблемы. Об этом договорились начальник Генерального Штаба РФ Валерий Герасимов и командующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапарроти, сообщает агентство РИА Новости.Кроме того, во время встречи военачальники обсудили действия армий России и альянс, а также меры, которые позволят повысить доверие между ними и исключить какие-либо инциденты.Встреча Герасимова и Скапарроти была запланирована еще в сентябре прошлого года, однако несколько раз откладывалась. Это знаковое событие, так как подобных мероприятий между Москвой и НАТО не проводилось давно. Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Альянса Филип Бридлав рассказал, что ему запретили встречаться с российскими коллегами.