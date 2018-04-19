Россия не намерена терпеть выходки США и обратилась в ВТО с
требованием проведения консультаций на тему повышенных импортных пошлин на
сталь и алюминий. Американские власти ввели их в конце марта на фоне усиливающихся
других западных санкций в отношении России.
Россия не намерена терпеть выходки США и обратилась в ВТО с
требованием проведения консультаций на тему повышенных импортных пошлин на
сталь и алюминий. Американские власти ввели их в конце марта на фоне усиливающихся
других западных санкций в отношении России.
На этот раз компанию России составили Индия, Китай и все
страны Евросоюза. Они тоже недовольны повышением ввозных пошлин на сталь (25%)
и алюминий (10%). Видимо, во время принятия решения об очередном
унижении нашей страны, под горячую руку Трампу попали еще несколько кандидатов.
Первым шагом в цепочке длительных процедур, которые
позволяют оспаривать в рамках ВТО различные заградительные меры, стало требование
Москвы собрать за одним столом всех пострадавших от высоких пошли и главного
виновного – США. Очевидно, что шансы на согласие Вашингтона на такие консультации
не превышают одного процента.
Штаты самоуверенно считают, что пошлины вводились не как
защитные меры, а исключительно в
интересах национальной безопасности, поэтому сам вопрос о консультациях, по их
глубокому убеждению, неуместен и не соответствует соглашениям в рамках ВТО. Если
встреча не состоится, то про остальные этапы возможного оспаривания американских
пошлин можно забыть. Между тем разбирательства споров в ВТО по антидемпинговым
пошлинам и другим ограничениям могут длиться годами.
Эксперты уверены, что новые американские пошлины имеют мало
отношения к экономике. Скорее, они – инструмент политической войны, объявленной
против российского бизнеса. По оценкам Минпромторга, ущерб из-за введенных США
тарифов для России может составить три миллиарда долларов. Пострадают прежде
всего компании "Русал" Олега Дерипаски и "Евраз" Романа
Абрамовича. Интересно, что американские санкции за последние четыре года почему-то
не коснулись Абрамовича, Дерипаску и его
компанию Минфин США включи в санкционный список в начале апреля.
С точки зрения норм ВТО, государства, против которых
задействованы заградительные пошлины, имею право оспаривать их в суде Всемирной
торговой организации, напоминает главный научный сотрудник Финансового
университета при правительстве России профессор кафедры государственного
регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Валерий
Абрамов.
По его словам, доля "Русала" на американском рынке
составляет около 15%, поэтому компания, приложив определенные усилия, сможет переориентировать
продажи алюминия в другие страны, к примеру, в государства Юго-Восточной Азии. После
введения санкций против Олега Дерипаски и "Русала" стоимость алюминия
на биржах выросла на 20-25%, такое ценовое ралли может сыграть на руку
крупнейшему российскому производителю этого металла, полагает эксперт.
"Это абсолютно правильный шаг с российской стороны. Важно,
какими будут последствия. Тут дело не в уступках со стороны США, а в самом
принципе работы арбитража ВТО. Эта организация очень хитро устроена, она
полностью принадлежит тем, кто в нее входит, то есть одно государство – один
голос", – отметил в интервью RT
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
В свою очередь профессор кафедры внешнеполитической
деятельности России факультета национальной безопасности Академии при президенте
Александр Михайленко отмечает: Россия хочет задействовать механизмы ВТО для того,
чтобы обратить внимание на жесткую торговую политику США.
"С точки зрения результата, мы не получим никаких
компенсаций за американские заградительные пошлины. Очевидно, что в ВТО введение
американцами таких мер оправдают исключительно в целях национальной безопасности.
За всю историю этой организации ни одна страна не получила компенсаций в подобных
случаях", – сказал Михайленко в интервью Dni.Ru.
Не исключено, что Россия готовит серьезный ответ на введение
американцами пошли на сталелитейную продукцию. Китай это уже сделал: 1 апреля Пекин
ввел ответные пошлины на 128 американских товаров. Правда, через несколько дней
Вашингтон опубликовал ответный список китайских товаров, на которые могут быть
введены пошлины, в него вошли 1300 наименований.
В связи с разгорающимися с новой силой торговыми войнами
снова встал вопрос – а так уж необходимо членство России во Всемирной торговой
организации? В 2012 году, когда мы вступили в ВТО перспективы выглядели очень
даже радужно: эксперты предрекали рост экспорта, говорили о благоприятных
условиях для поставок отечественных товаров на зарубежные рынки, привлечении
инвестиций для развития собственного производства, улучшении качества и
конкурентоспособности российских товаров и услуг, доступе российских инвесторов
к международным проектам и улучшении
имиджа страны на международной арене.
Но грянул 2014 год, события на Украине, в Крыму, санкции и
попытки стран Запада изолировать Россию политически и экономически. События последних
недель доказывают, что США их союзники в Европе не собираются останавливаться в
своих желаниях навредить России еще больше. А анализ ситуации свидетельствует о
том, что те немногие преференции, которые нам удалось получить после вступления
в ВТО, тают с каждым днем. О выходе из организации пока никто на
государственном уровне не говорит, но в экспертном сообществе уже слышны
высказывания на эту тему.