Россия не намерена терпеть выходки США и обратилась в ВТО с требованием проведения консультаций на тему повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий. Американские власти ввели их в конце марта на фоне усиливающихся других западных санкций в отношении России.

Россия не намерена терпеть выходки США и обратилась в ВТО стребованием проведения консультаций на тему повышенных импортных пошлин насталь и алюминий. Американские власти ввели их в конце марта на фоне усиливающихсядругих западных санкций в отношении России.На этот раз компанию России составили Индия, Китай и всестраны Евросоюза. Они тоже недовольны повышением ввозных пошлин на сталь (25%)и алюминий (10%). Видимо, во время принятия решения об очередномунижении нашей страны, под горячую руку Трампу попали еще несколько кандидатов.Первым шагом в цепочке длительных процедур, которыепозволяют оспаривать в рамках ВТО различные заградительные меры, стало требованиеМосквы собрать за одним столом всех пострадавших от высоких пошли и главноговиновного – США. Очевидно, что шансы на согласие Вашингтона на такие консультациине превышают одного процента.Штаты самоуверенно считают, что пошлины вводились не какзащитные меры, а исключительно винтересах национальной безопасности, поэтому сам вопрос о консультациях, по ихглубокому убеждению, неуместен и не соответствует соглашениям в рамках ВТО. Есливстреча не состоится, то про остальные этапы возможного оспаривания американскихпошлин можно забыть. Между тем разбирательства споров в ВТО по антидемпинговымпошлинам и другим ограничениям могут длиться годами.Эксперты уверены, что новые американские пошлины имеют малоотношения к экономике. Скорее, они – инструмент политической войны, объявленнойпротив российского бизнеса. По оценкам Минпромторга, ущерб из-за введенных СШАтарифов для России может составить три миллиарда долларов. Пострадают преждевсего компании "Русал" Олега Дерипаски и "Евраз" РоманаАбрамовича. Интересно, что американские санкции за последние четыре года почему-тоне коснулись Абрамовича, Дерипаску и егокомпанию Минфин США включи в санкционный список в начале апреля.С точки зрения норм ВТО, государства, против которыхзадействованы заградительные пошлины, имею право оспаривать их в суде Всемирнойторговой организации, напоминает главный научный сотрудник Финансовогоуниверситета при правительстве России профессор кафедры государственногорегулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС ВалерийАбрамов.По его словам, доля "Русала" на американском рынкесоставляет около 15%, поэтому компания, приложив определенные усилия, сможет переориентироватьпродажи алюминия в другие страны, к примеру, в государства Юго-Восточной Азии. Послевведения санкций против Олега Дерипаски и "Русала" стоимость алюминияна биржах выросла на 20-25%, такое ценовое ралли может сыграть на рукукрупнейшему российскому производителю этого металла, полагает эксперт."Это абсолютно правильный шаг с российской стороны. Важно,какими будут последствия. Тут дело не в уступках со стороны США, а в самомпринципе работы арбитража ВТО. Эта организация очень хитро устроена, онаполностью принадлежит тем, кто в нее входит, то есть одно государство – одинголос", – отметил в интервью RTглавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.В свою очередь профессор кафедры внешнеполитическойдеятельности России факультета национальной безопасности Академии при президентеАлександр Михайленко отмечает: Россия хочет задействовать механизмы ВТО для того,чтобы обратить внимание на жесткую торговую политику США."С точки зрения результата, мы не получим никакихкомпенсаций за американские заградительные пошлины. Очевидно, что в ВТО введениеамериканцами таких мер оправдают исключительно в целях национальной безопасности.За всю историю этой организации ни одна страна не получила компенсаций в подобныхслучаях", – сказал Михайленко в интервью Dni.Ru.Не исключено, что Россия готовит серьезный ответ на введениеамериканцами пошли на сталелитейную продукцию. Китай это уже сделал: 1 апреля Пекинввел ответные пошлины на 128 американских товаров. Правда, через несколько днейВашингтон опубликовал ответный список китайских товаров, на которые могут бытьвведены пошлины, в него вошли 1300 наименований.В связи с разгорающимися с новой силой торговыми войнамиснова встал вопрос – а так уж необходимо членство России во Всемирной торговойорганизации? В 2012 году, когда мы вступили в ВТО перспективы выглядели оченьдаже радужно: эксперты предрекали рост экспорта, говорили о благоприятныхусловиях для поставок отечественных товаров на зарубежные рынки, привлеченииинвестиций для развития собственного производства, улучшении качества иконкурентоспособности российских товаров и услуг, доступе российских инвесторовк международным проектам и улучшенииимиджа страны на международной арене.Но грянул 2014 год, события на Украине, в Крыму, санкции ипопытки стран Запада изолировать Россию политически и экономически. События последнихнедель доказывают, что США их союзники в Европе не собираются останавливаться всвоих желаниях навредить России еще больше. А анализ ситуации свидетельствует отом, что те немногие преференции, которые нам удалось получить после вступленияв ВТО, тают с каждым днем. О выходе из организации пока никто нагосударственном уровне не говорит, но в экспертном сообществе уже слышнывысказывания на эту тему.