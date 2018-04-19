Россия готова продемонстрировать Западу доказательства его лжи о химической атаке в сирийской Думе. Сюжет о мальчике Хасане Диабе, который участвовал в постановочном ролике Белых касок, изображая жертву инцидента, будет показан членам Совета безопасности ООН.

Россия готова продемонстрировать Западу доказательства еголжи о "химической атаке" в сирийской Думе. Сюжет о мальчике ХасанеДиабе, который участвовал в постановочном ролике "Белых касок",изображая жертву инцидента, будет показан членам Совета безопасности ООН.По словам полномочного представителя России в СовбезеВасилия Небензи, репортаж с субтитрами будет распространен среди стран-членовСовета безопасности, журналистов. Кроме того, ролик продемонстрируют наближайшем заседании совета.Ранее постановочный ролик о съемках "химатаки"опубликлвали ряд средств массовой информации. Выяснилось, что мальчика из Думы ХасанаДиабе вынудили принять участие в съемках. "Белые каски"воспользовались тем, что его семья голодали. За участие подросток получилфиники, печенье и рис.Отец Хасана подтверждает: ролик действительно былпостановкой, и никакой химической атаке в Думе не было, пишет . По словамотца мальчика, он стоял и курил на улице, никаких отравляющих веществ мужчинане чувствовал. А после зашел в госпиталь и увидел там свою семью, котораяпринимала участие в постановке.Сообщения о якобы химической атаке в Думе, пригородеДамаска, стали поводом для нанесения западной коалицией ракетных ударов поарабской республике. 7 апреля Вашингтон выступил с обвинениями в адрессирийского правительства в применении химического оружия против боевиков,которые в то время еще удерживали Думу.На Западе также обвинили Россию в том,что она якобы покрывает "агрессивный режим Башара Асада". В Москвеподобные обвинения отвергли, назвав их лживыми.Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военных объектов 103 ракеты. Большую ихчасть сбила сирийская противовоздушная оборона, состоящая из систем ещесоветского производства.