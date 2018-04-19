Россия готова продемонстрировать Западу доказательства его
лжи о химической атаке в сирийской Думе. Сюжет о мальчике Хасане
Диабе, который участвовал в постановочном ролике Белых касок,
изображая жертву инцидента, будет показан членам Совета безопасности ООН.
Россия готова продемонстрировать Западу доказательства его
лжи о "химической атаке" в сирийской Думе. Сюжет о мальчике Хасане
Диабе, который участвовал в постановочном ролике "Белых касок",
изображая жертву инцидента, будет показан членам Совета безопасности ООН.
По словам полномочного представителя России в Совбезе
Василия Небензи, репортаж с субтитрами будет распространен среди стран-членов
Совета безопасности, журналистов. Кроме того, ролик продемонстрируют на
ближайшем заседании совета.
Ранее постановочный ролик о съемках "химатаки"
опубликлвали ряд средств массовой информации. Выяснилось, что мальчика из Думы Хасана
Диабе вынудили принять участие в съемках. "Белые каски"
воспользовались тем, что его семья голодали. За участие подросток получил
финики, печенье и рис.
Отец Хасана подтверждает: ролик действительно был
постановкой, и никакой химической атаке в Думе не было, пишет . По словам
отца мальчика, он стоял и курил на улице, никаких отравляющих веществ мужчина
не чувствовал. А после зашел в госпиталь и увидел там свою семью, которая
принимала участие в постановке.
Сообщения о якобы химической атаке в Думе, пригороде
Дамаска, стали поводом для нанесения западной коалицией ракетных ударов по
арабской республике. 7 апреля Вашингтон выступил с обвинениями в адрес
сирийского правительства в применении химического оружия против боевиков,
которые в то время еще удерживали Думу.
На Западе также обвинили Россию в том,
что она якобы покрывает "агрессивный режим Башара Асада". В Москве
подобные обвинения отвергли, назвав их лживыми.
Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военных объектов 103 ракеты. Большую их
часть сбила сирийская противовоздушная оборона, состоящая из систем еще
советского производства.