В Пекине завершился чемпионат мира по спортивному программированию ICPC, считающийся одним из самых престижных. Первое место седьмой год кряду завоевала команда из России — приз взяли студенты МГУ, решившие 9 задач.

В Пекине завершился чемпионат мира по спортивному программированию ICPC, считающийся одним из самых престижных. Первое место седьмой год кряду завоевала команда из России — приз взяли студенты МГУ, решившие 9 задач.МФТИ, а также Пекинский и Токийский университеты финишировали втором месте (8 задач). Чемпион прошлого года ИТМО (7 задач) выиграл бронзу, разделив третье место с Уральским федеральным университетом и 8 другими участниками.В финале ICPC соревновались 140 команд из 51 страны. Им предстояло решить 11 задач за пять часов. Россию представляли 11 команд: 4 из Москвы, 3 из Санкт-Петербурга и по одной из Екатеринбурга, Новосибирска, Перми и Саратова.Программисты из России завоевали кубок мира и 4 медали из 13, из Китая и США — 3 медали. Японии, Корее и Литве досталась одна медаль. Кроме МГУ, золото выиграли МФТИ, Пекинский университет и Токийский университет.”Разработка Microsoft преобразует наброски от руки в код приложений читайте такжеICPC проводится с 1977 года. В 2018-м она собрала около 50 тысяч участников из более чем 100 стран. С 2000 года россияне побеждали на олимпиаде 13 раз. С 2012 по 2017-й кубок мира поочередного выигрывали две петербургские команды — ИТМО и СПбГУ.Запись трансляции с комментарием на русском языке можно посмотреть ниже.