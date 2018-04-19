18 апреля 2018 г. начался прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

18 апреля 2018 г. начался прием работ на IV Всероссийский конкурс Спасибо интернету 2018, организованный ПАО Ростелеком и Пенсионным фондом России.Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.Номинации конкурса:* Портал gosuslugi.ru: мой опыт;* Мои интернет-достижения;* Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;* Моя общественная интернет-инициатива.Цели конкурса:* Популяризация обучения работе в сети интернет;* Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;* Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;* Выявление наиболее активных регионов; * Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Ростелекома, Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.* * *Первый Всероссийский конкурс Спасибо интернету 2015 прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации Самый активный регион стал Красноярский край: открасноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.Второй конкурс, Спасибо интернету 2016 проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации Самый активный регион на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.Отличительной особенностью конкурса Спасибо интернету 2017 стал своеобразный рекорд: самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы уже исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта Азбука Интернета. Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru* * *Обучающее пособие и интернет-портал Азбука интернета разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО Ростелеком и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.Материалы учебной программы и учебно-методического пособия Азбука Интернета получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.* * * ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.