Стало известно место проведения контрольного матча между национальными командами России и Турции, который пройдет 5 июня. Российский футбольный союз отдал предпочтение армейскому стадиону ВЭБ Арена, сообщив об этом на своем официальном сайте.

Стало известно место проведения контрольного матча между национальными командами России и Турции, который пройдет 5 июня. Российский футбольный союз отдал предпочтение армейскому стадиону "ВЭБ Арена", сообщив об этом на своем официальном сайте.Сборная России начнет подготовку к чемпионату мира 18 мая в Новогорске. Затем команда Станислава Черчесова отправится в австрийский Нойштифт. 30 мая в Инсбруке планируется игра с Австрией. Затем россияне вернутся на родину, где 5 июня проведут встречу с турецкой сборной.