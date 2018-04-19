Эпатажный участник Дома-2 нежится с бабушкой. Но его ничто не смущает.

Эпатажный участник "Дома-2" нежится с бабушкой. Но его ничто не смущает.Самый эпатажный участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев продолжает удивлять всех любовными отношениями с 72-летней пенсионеркой. То он публикуют снимки с романтического отдыха, то показывают, как с немолодой уже молодой целуется у загса. Теперь дошла очередь до откровенных постельных снимков.На своей странице в социальной сети Instagram Солнцев показал, как нежится со старушкой в койке. "Отдыхать – не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми, как Катюша!", – подписал снимок Гоген. И особенно заметил: "Комментарии по поводу возраста я не принимаю". Кстати, настоящий возраст престарелой жены Солнцева остаются загадкой. Считается, что ей 72 года, хотя по другим данным – только 63.Комментаторы задохнулись от желчи и яда, когда увидели это фото. "Какая мерзость, меня сейчас стошнит", "Бабушка и внучек", "Может, это не бабушка, а дедушка-транс", "Треш – с бабуськой просыпаться", "Не может такой красавчик спать с бабушкой. Есть бабушки в таком порядке, что ещё можно поверить, а Катерина не ухоженная", – глумятся люди.Напомним, что на заре отношений Солнцев и его дама сердца отправились на курорт. Соседи по отелю жаловались на парочку: "На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".