Трещина в черепе и кровоизлияние в мозг – так окончилась одна из тренировок для серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане Натальи Забияко. По словам фигуристки, из всех полученных ею за карьеру травм эта была самой страшной.

Трещина в черепе и кровоизлияние в мозг – так окончиласьодна из тренировок для серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане НатальиЗабияко. По словам фигуристки, из всех полученных ею за карьеру травм эта быласамой страшной.Наталья Забияко тренировалась с партнером АлександромЭнбертом. Во время исполнения одного из элементов фигуристка упала и сильноударилась головой об лед. Наталья оставалась в сознании – но о том, что с нейтогда происходило, почти ничего не помнит."Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-тоделать. Я не могла нормально ни на чем сфокусироваться, четко видела толькоточку перед собой, а остальное сильно расплывалось. Еще не слышало ухо, из-затого, что там была кровь. Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я ихзакрою, то это навсегда", – рассказала спортсменка.Фигуристке показалось, что скорая помощь ехала очень долго.Девушку отвезли в реанимацию, она провела там больше недели. Большую часть времениспортсменка спала – до 23 часов в сутки.Прогнозы врачей были осторожными. Позже Наталье признались:если бы не рассосалась гематома в мозге, пришлось бы делать трепанацию. "Ксчастью, все обошлось. Правда, последствия того падения чувствую до сих пор.Левое ухо все еще слышит хуже", – рассказала спортсменка в интервьюизданию Sport24.Это был не первый подобный случай в карьере фигуристки. Несколько лет назад она получила травму во время подготовки к Чемпионату Европы. На тренировке делали спуск с поддержки. Партнер споткнулся, подтолкнул Наталью, затем она упала, а спортсмен оказался сверху. Результат – трещина в позвоночнике. На Наталью надели корсет – очень жесткий, с металлическими держателями – в котором фигуристка проходила три месяца.Наталья Забияко и Александр Энберт завоевали серебряныемедали в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Ана чемпионате Европы-2018 пара взяла бронзу.