Трещина в черепе и кровоизлияние в мозг – так окончилась
одна из тренировок для серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане Натальи
Забияко. По словам фигуристки, из всех полученных ею за карьеру травм эта была
самой страшной.
Трещина в черепе и кровоизлияние в мозг – так окончилась
одна из тренировок для серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане Натальи
Забияко. По словам фигуристки, из всех полученных ею за карьеру травм эта была
самой страшной.
Наталья Забияко тренировалась с партнером Александром
Энбертом. Во время исполнения одного из элементов фигуристка упала и сильно
ударилась головой об лед. Наталья оставалась в сознании – но о том, что с ней
тогда происходило, почти ничего не помнит.
"Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-то
делать. Я не могла нормально ни на чем сфокусироваться, четко видела только
точку перед собой, а остальное сильно расплывалось. Еще не слышало ухо, из-за
того, что там была кровь. Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я их
закрою, то это навсегда", – рассказала спортсменка.
Фигуристке показалось, что скорая помощь ехала очень долго.
Девушку отвезли в реанимацию, она провела там больше недели. Большую часть времени
спортсменка спала – до 23 часов в сутки.
Прогнозы врачей были осторожными. Позже Наталье признались:
если бы не рассосалась гематома в мозге, пришлось бы делать трепанацию. "К
счастью, все обошлось. Правда, последствия того падения чувствую до сих пор.
Левое ухо все еще слышит хуже", – рассказала спортсменка в интервью
изданию Sport24.
Это был не первый подобный случай в карьере фигуристки. Несколько лет назад она получила травму во время подготовки к Чемпионату Европы. На тренировке делали спуск с поддержки. Партнер споткнулся, подтолкнул Наталью, затем она упала, а спортсмен оказался сверху. Результат – трещина в позвоночнике. На Наталью надели корсет – очень жесткий, с металлическими держателями – в котором фигуристка проходила три месяца.
Наталья Забияко и Александр Энберт завоевали серебряные
медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. А
на чемпионате Европы-2018 пара взяла бронзу.