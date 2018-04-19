Международный фестиваль актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018 представляет проект швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера В поисках Ленина. Выставка пройдет с 20 апреля по 24 июня в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Международный фестивальактуальной фотографии представляет проект швейцарскогофотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера "Впоисках Ленина". Выставка пройдет с 20 апреля по 24 июня в Центре фотографииимени братьев Люмьер.В декабре 2013 года Нильс Акерманн увидел, как памятникЛенину сносят на Бессарабской площади в Киеве. Что это было: публичная казнь,узаконенный вандализм? Или закономерный процесс расставания общества с прошлым,обновления и корректировки культурных и политических кодов? После событийЕвромайдана в Украине начался официальный, закрепленный указами президентапроцесс декоммунизаци. К 2015 году в стране количество Ильичей сократилось впять раз, а на сегодняшний день не осталось ни одного.Проект Нильса Акерманна и Себастьена Гобера "Впоисках Ленина" включает фотографии снесенных статуй вождя. Авторы находили ихна задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях. От одних осталисьфрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах,лесах, на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу иДарта Вейдера.После "поисков Ленина" журналисты опубликовалифотокнигу, включившую в том числе интервью с местными жителями. Таким образом,Акерманн и Гобер составили портрет современной Украины и отразилипротиворечивость и неоднозначность "Ленинопада".Поиски Ленина обернулись глубоким исследованием"непростой ситуации, которая сложилась в стране по отношению к ее прошлому, азначит, настоящему и будущему". Как относиться к наследию СССР жителямпостсоветских государств? Следовать примеру украинцев и стереть все напоминанияо Ленине, или, как Россия, пойти по своему пути, в котором советское прошлоеслилось с настоящим?Так комментирует предстоящую в Москве выставкуСебастьен Гобер: "Проект отражает ситуацию в Украине с разных сторон, и сам приэтом занимает нейтральную позицию. Мы надеемся, что выставка даст возможностьнам лучше понимать друг друга и сформирует пространство для публичногообсуждения. Я уверен, что мы в силах выстроить новые мосты – по крайней мере,новые каналы связи – между странами, народами и поколениями".Премьера проекта состоялась летом 2017 года наглавном фотофестивале Европы "Les Rencontres d'Arles" в Арле (Франция).Выставка имела большой успех, и среди ее посетителей был в том числе президентФранции Эмманюэль Макрон. Позднее проект представили в Швейцарии,Великобритании, Ливане, а в апреле 2018 года выставка откроется в Москве врамках фестиваля PHOTOBOOKFEST.Во время работы выставки состоятся экскурсия итворческая встреча с авторами, круглый стол, а также трехдневный мастер-классдля фотографов от Нильса Акерманна.Выставка и образовательная программа пройдут приподдержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.