Международный фестиваль
актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018 представляет проект швейцарского
фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера В
поисках Ленина. Выставка пройдет с 20 апреля по 24 июня в Центре фотографии
имени братьев Люмьер.
Международный фестиваль
актуальной фотографии представляет проект швейцарского
фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера "В
поисках Ленина". Выставка пройдет с 20 апреля по 24 июня в Центре фотографии
имени братьев Люмьер.
В декабре 2013 года Нильс Акерманн увидел, как памятник
Ленину сносят на Бессарабской площади в Киеве. Что это было: публичная казнь,
узаконенный вандализм? Или закономерный процесс расставания общества с прошлым,
обновления и корректировки культурных и политических кодов? После событий
Евромайдана в Украине начался официальный, закрепленный указами президента
процесс декоммунизаци. К 2015 году в стране количество Ильичей сократилось в
пять раз, а на сегодняшний день не осталось ни одного.
Проект Нильса Акерманна и Себастьена Гобера "В
поисках Ленина" включает фотографии снесенных статуй вождя. Авторы находили их
на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях. От одних остались
фрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах,
лесах, на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу и
Дарта Вейдера.
После "поисков Ленина" журналисты опубликовали
фотокнигу, включившую в том числе интервью с местными жителями. Таким образом,
Акерманн и Гобер составили портрет современной Украины и отразили
противоречивость и неоднозначность "Ленинопада".
Поиски Ленина обернулись глубоким исследованием
"непростой ситуации, которая сложилась в стране по отношению к ее прошлому, а
значит, настоящему и будущему". Как относиться к наследию СССР жителям
постсоветских государств? Следовать примеру украинцев и стереть все напоминания
о Ленине, или, как Россия, пойти по своему пути, в котором советское прошлое
слилось с настоящим?
Так комментирует предстоящую в Москве выставку
Себастьен Гобер: "Проект отражает ситуацию в Украине с разных сторон, и сам при
этом занимает нейтральную позицию. Мы надеемся, что выставка даст возможность
нам лучше понимать друг друга и сформирует пространство для публичного
обсуждения. Я уверен, что мы в силах выстроить новые мосты – по крайней мере,
новые каналы связи – между странами, народами и поколениями".
Премьера проекта состоялась летом 2017 года на
главном фотофестивале Европы "Les Rencontres d'Arles" в Арле (Франция).
Выставка имела большой успех, и среди ее посетителей был в том числе президент
Франции Эмманюэль Макрон. Позднее проект представили в Швейцарии,
Великобритании, Ливане, а в апреле 2018 года выставка откроется в Москве в
рамках фестиваля PHOTOBOOKFEST.
Во время работы выставки состоятся экскурсия и
творческая встреча с авторами, круглый стол, а также трехдневный мастер-класс
для фотографов от Нильса Акерманна.
Выставка и образовательная программа пройдут при
поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.