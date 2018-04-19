Крупная делегация из Сирии прибыла в Крым на Ялтинский
международный экономический форум (ЯМЭФ). Ее возглавляет министр экономики и
внешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль.
Крупная делегация из Сирии прибыла в Крым на Ялтинский
международный экономический форум (ЯМЭФ). Ее возглавляет министр экономики и
внешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль.
Всего в состав делегации вошли 80 человек. В аэропорту
гостей из Сирии встречал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
Ранее председатель правления фонда форума и сопредседатель
общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей
Назаров заявил, что в рамках мероприятия будет обсуждаться и послевоенное
возрождение Сирии. Помимо прочего, планируется подписать договоренности о
реализации проекта зернового хаба в одном из крымских портов, чтобы наладить
поставки в арабскую республику.
Четвертый по счету Ялтинский международный экономический
форум стартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля. В
этом году количество иностранных участников на мероприятии бьет рекорды. По
словам Назарова, зарегистрировались представители 71 государства. При этом
организаторы планировали, что на форум прибудут гости из 60 стран.
Среди иностранных участников – делегаты из США, Германии,
Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. "Это не только
участники деловой программы, но и порядка 300 молодых парламентариев и лидеров
крупных молодежных объединений, которые будут предлагать свое видение решения
глобальных вызовов и угроз в экономической и политической сфере", – подчеркнул
Назаров.
Ялтинский международный экономический форум – одно из самых
масштабных мероприятий такого рода в России наряду с Сочинским, Петербургским и
Восточным (Владивосток) форумами. На площадке обсуждаются инвестиции в Крымский
полуостров, его социально-экономическое развитие. В мероприятии принимают
участие представители бизнеса и власти, а также эксперты и аналитики.
Первый Ялтинский форум состоялся в апреле 2015 года. В нем
приняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. В
этом году количество участников форума выросло в пять раз – до трех тысяч
человек.