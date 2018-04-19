Крупная делегация из Сирии прибыла в Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Ее возглавляет министр экономики и внешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль.

Крупная делегация из Сирии прибыла в Крым на Ялтинскиймеждународный экономический форум (ЯМЭФ). Ее возглавляет министр экономики ивнешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль.Всего в состав делегации вошли 80 человек. В аэропортугостей из Сирии встречал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.Ранее председатель правления фонда форума и сопредседательобщероссийской общественной организации "Деловая Россия" АндрейНазаров заявил, что в рамках мероприятия будет обсуждаться и послевоенноевозрождение Сирии. Помимо прочего, планируется подписать договоренности ореализации проекта зернового хаба в одном из крымских портов, чтобы наладитьпоставки в арабскую республику.Четвертый по счету Ялтинский международный экономическийфорум стартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля. Вэтом году количество иностранных участников на мероприятии бьет рекорды. Пословам Назарова, зарегистрировались представители 71 государства. При этоморганизаторы планировали, что на форум прибудут гости из 60 стран.Среди иностранных участников – делегаты из США, Германии,Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. "Это не толькоучастники деловой программы, но и порядка 300 молодых парламентариев и лидеровкрупных молодежных объединений, которые будут предлагать свое видение решенияглобальных вызовов и угроз в экономической и политической сфере", – подчеркнулНазаров.Ялтинский международный экономический форум – одно из самыхмасштабных мероприятий такого рода в России наряду с Сочинским, Петербургским иВосточным (Владивосток) форумами. На площадке обсуждаются инвестиции в Крымскийполуостров, его социально-экономическое развитие. В мероприятии принимаютучастие представители бизнеса и власти, а также эксперты и аналитики.Первый Ялтинский форум состоялся в апреле 2015 года. В немприняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. Вэтом году количество участников форума выросло в пять раз – до трех тысяччеловек.