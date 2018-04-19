Основными темами заседания стали вопросы деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и мероприятия, посвященные 300-летию российской полиции.

Очередное заседание общественного совета при УМВД России по Владимирской области прошло в расширенном формате - вместе с членами общественного совета при УМВД России по городу Владимиру.На заседании присутствовал начальник УМВД России по Владимирской области генерал- майор полиции Василий Кукушкин, который поблагодарил общественников за работу, отметив ее несомненную важность и значимость.В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности за первый квартал и утвержден план работы общественников на предстоящий период 2018 года.Далее перед членами совета выступил начальник УВМ УМВД России по Владимирской области майор полиции Дмитрий Филиппов, который доложил о результатах деятельности по предоставлению государственных услуг населению и осуществлению контрольно-надзорных функций в сфере миграции. По общему мнению членов совета обозначенная тема является на сегодняшний день очень актуальной и требует особого внимания, в том числе со стороны общественности.Предварительно представители Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин в порядке осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел посетили Управление по вопросам миграции регионального УМВД, городской отдел по вопросам миграции и филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ (Миграционный центр). В ходе обсуждения вопроса участники заседания приняли решение продолжить работу в данном направлении и принять участие в предстоящей рабочей встрече с работодателями, привлекающими к труду иностранных граждан.Также в ходе совещания члены областного и городского советов обсудили формат участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 300-летия российской полиции. Предложен ряд информационных и имиджевых мероприятий, среди которых проведение лекций-бесед со слушателями Центра профподготовки и других образовательных учреждений об истории создания и функционирования правоохранительных органов.Гость заседания, председатель совета ветеранов органов внутренних дел Владимирской области Борис Пелевин, поблагодарил общественников за внимание к ветеранской организации и вручил члену совета Алексею Русаковскому орден совета ветеранов МВД "За заслуги"