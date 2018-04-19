Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы...

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В ноябре 2017 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили в автомобиль 26-летнего жителя города Москвы и вывезли его в неизвестном направлении, где, применяя физическое насилие, требовали передать им денежные средств в сумме 60 тысяч рублей. Получив согласие, они отпустили потерпевшего.По данному факту Бутырским МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК РФ."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Москве по различным адресам задержаны пятеро подозреваемых в совершении данного преступления.Ими оказались жители города Москвы в возрасте от 26 до 36 лет. Установлено, что подозреваемые работали в одной из московской компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники", - добавила Ирина Волк.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк