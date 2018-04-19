Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы...
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ноябре 2017 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили в автомобиль 26-летнего жителя города Москвы и вывезли его в неизвестном направлении, где, применяя физическое насилие, требовали передать им денежные средств в сумме 60 тысяч рублей. Получив согласие, они отпустили потерпевшего.
По данному факту Бутырским МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК РФ.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Москве по различным адресам задержаны пятеро подозреваемых в совершении данного преступления.
Ими оказались жители города Москвы в возрасте от 26 до 36 лет. Установлено, что подозреваемые работали в одной из московской компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники", - добавила Ирина Волк.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк