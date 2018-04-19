Злоумышленник проник в квартиру на втором этаже, отжав балконную дверь, и похитил оттуда денежные средства и личные вещи...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали подозреваемого в квартирной краже.В ОМВД России по району Южное Тушино поступило сообщение от жителя квартиры на улице Свободы. Как рассказал потерпевший, вернувшись домой, он обнаружил, что из его квартиры пропали ноутбук и денежные средства. Общий материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на Митинской улице. Им оказался ранее многократно судимый 19-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник проник в квартиру на втором этаже, отжав балконную дверь. Похищенное частично изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицией проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56