Особое внимание во время беседы полицейские уделили правилам безопасного поведения на дорогах, особенно при переходе проезжей части...

Инспекторы 9 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическую лекцию для учащихся ГБОУ «Школа Глория».Особое внимание во время беседы дорожные полицейские уделили правилам безопасного поведения на дорогах, особенно при переходе проезжей части. Также автоинспекторы показали детям обучающие видеоматериалы и пояснили, как избежать неприятных ситуаций на дорогах и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.После оживленной беседы сотрудники полиции предложили детям принять участие в игре «Мы – пассажиры», в ходе которой ребята повторили правила поведения пассажиров на остановке, в транспорте и при выходе из него.Дети внимательно слушали поучительные истории инспекторов ГИБДД и задавали вопросы. В завершение дружеской встречи школьники поделились своими впечатлениями от необычного урока и поблагодарили учителей в погонах за полученные важные знания.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81