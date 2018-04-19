Главный врач больницы – член Общественного совета при УВД Андрей Шкода и председатель Совета генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин лично встретили сотрудников полиции...

19 апреля в городской клинической больнице № 67 им. Л.А. Ворохобова сотрудники полиции УВД по СЗАО приняли участие в акции, посвященной Национальному дню донора России.Сотрудники полиции УВД, среди которых есть и почетные доноры, с раннего утра спешили в Отделение переливания крови. Главный врач больницы – член Общественного совета при УВД Андрей Шкода и председатель Совета генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин лично встретили сотрудников полиции.Всего в этот день сдали кровь 38 сотрудников полиции Северо-Западного округа. Уже третий раз принял участие в сдаче крови коллектив Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники во главе со своим руководителем.Все участники донорской акции получили чувство глубокого удовлетворения от своего гражданского поступка, который, возможно, спасет чью-то жизнь.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56