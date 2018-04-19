Оперативники обнаружили и изъяли у задержанного пакет с наркотическим средством – гашишем, общей массой около 1 килограмма...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении около 1 килограмма наркотического средства – гашиша.В ходе личного досмотра у задержанного оперативники обнаружили и изъяли пакет с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 1 килограмма.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22