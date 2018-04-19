В ЦИК Единой России состоялось первое заседание Совета руководителей фракций ЕР в обновленном составе. Обсуждались механизмы координации партийных фракций в законодательных органах разных уровней. Кроме того, были приняты изменения в положение о Совете – теперь в его Президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров, а сама партия станет активнее участвовать в деятельности Совета с согласованием его количественного и персонального состава.

В ЦИК "Единой России" состоялось первое заседаниеСовета руководителей фракций "ЕР" в обновленном составе. Обсуждалисьмеханизмы координации партийных фракций в законодательных органах разных уровней. Кроме того, были принятыизменения в положение о Совете – теперь в его Президиум войдут руководителифракций в муниципальных образованиях административных центров, а сама партиястанет активнее участвовать в деятельности Совета с согласованием егоколичественного и персонального состава.Главой Совета руководителей фракций был избран председательфракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, а ответственным секретарем -первый замруководителя ЦИК "Единой России", глава организационного управленияМаксим Жаворонков.По словам секретаря партийного Генсовета Андрея Турчака,Совет руководителей фракций доведет лучшие инициативы с мест по реализациипослания президента до федерального уровня. "Именно фракционный механизмпозволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь труднопереоценить важность вертикальной и горизонтальной координациизаконодателей", – отметил он. Турчак подчеркнул, что это поможет связатьдеятельность Совета фракций с повесткой жизни страны, сделают структуруболее понятной и конкретной для "ЕР".Секретарь Генсовета "Единой России" добавил, чтоважна и координация работы всех фракций в Госдуме, в региональных заксобранияхи собраниях административных центров. "Совет фракций будет включать в себя нетолько руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатскихобъединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована идля наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не сталоструктурой без содержания и системных функций", – сказал Турчак.В свою очередь, глава фракции единороссов в нижней палате,вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал о предстоящем форуме руководителейфракций, который, ориентировочно, пройдет во второй декаде августа. По егословам, на мероприятие соберутся несколько тысяч руководителей фракцийзаксобраний, административных центров, муниципальных районов и городскихокругов, а также главы депутатских объединений поселенческого уровня.Предложения по темам, которые будут обсуждаться на форуме, определят сучастием регионов. "Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. Ив Госдуме, и в Совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этогодокумента", – сказал вице-спикер нижней палаты.Он предложил создать при Совете комиссию по предварительномурассмотрению поступающих из регионов нормативно-правовых актов,включив туда по два представителя от каждого федерального округа. "Чтобымы могли с вами принимать участие в этой работе", – добавил глава фракции"ЕР" в нижней палате. Он также выступил с предложением о созданииподобных комиссией в региональных заксобраниях, но в части законотворческихинициатив регионального уровня со стороны муниципальных депутатов.Первый замруководителя партийного ЦИК, главаорганизационного управления Максим Жаворонков отметил, что в Президиум Советаруководителей фракций "ЕР" войдут и председатели фракциймуниципальных образований. "Мы подключаем представителей органов местногосамоуправления с их проблематикой", – сказал он.Также меняется норма представительства при формированииПрезидиума. Два представителя от каждого федерального округа – один отзаконодательного собрания, еще один – от административного центра. По словамЖаворонкова, состав Президиума будет меняться каждые шесть месяцев, кроме того,увеличивается количество заседаний – не менее одного раза в течение квартала.Партия будет активнее участвовать в деятельности Совета."Президиум Генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный иперсональный состав Совета, утверждает план работы", – добавил первыйзамруководителя ЦИК "ЕР".