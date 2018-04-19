В ЦИК Единой России состоялось первое заседание
Совета руководителей фракций ЕР в обновленном составе. Обсуждались
механизмы координации партийных фракций в законодательных органах разных уровней. Кроме того, были приняты
изменения в положение о Совете – теперь в его Президиум войдут руководители
фракций в муниципальных образованиях административных центров, а сама партия
станет активнее участвовать в деятельности Совета с согласованием его
количественного и персонального состава.
В ЦИК "Единой России" состоялось первое заседание
Совета руководителей фракций "ЕР" в обновленном составе. Обсуждались
механизмы координации партийных фракций в законодательных органах разных уровней. Кроме того, были приняты
изменения в положение о Совете – теперь в его Президиум войдут руководители
фракций в муниципальных образованиях административных центров, а сама партия
станет активнее участвовать в деятельности Совета с согласованием его
количественного и персонального состава.
Главой Совета руководителей фракций был избран председатель
фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, а ответственным секретарем -
первый замруководителя ЦИК "Единой России", глава организационного управления
Максим Жаворонков.
По словам секретаря партийного Генсовета Андрея Турчака,
Совет руководителей фракций доведет лучшие инициативы с мест по реализации
послания президента до федерального уровня. "Именно фракционный механизм
позволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь трудно
переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации
законодателей", – отметил он. Турчак подчеркнул, что это поможет связать
деятельность Совета фракций с повесткой жизни страны, сделают структуру
более понятной и конкретной для "ЕР".
Секретарь Генсовета "Единой России" добавил, что
важна и координация работы всех фракций в Госдуме, в региональных заксобраниях
и собраниях административных центров. "Совет фракций будет включать в себя не
только руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатских
объединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована и
для наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало
структурой без содержания и системных функций", – сказал Турчак.
В свою очередь, глава фракции единороссов в нижней палате,
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал о предстоящем форуме руководителей
фракций, который, ориентировочно, пройдет во второй декаде августа. По его
словам, на мероприятие соберутся несколько тысяч руководителей фракций
заксобраний, административных центров, муниципальных районов и городских
округов, а также главы депутатских объединений поселенческого уровня.
Предложения по темам, которые будут обсуждаться на форуме, определят с
участием регионов. "Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. И
в Госдуме, и в Совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этого
документа", – сказал вице-спикер нижней палаты.
Он предложил создать при Совете комиссию по предварительному
рассмотрению поступающих из регионов нормативно-правовых актов,
включив туда по два представителя от каждого федерального округа. "Чтобы
мы могли с вами принимать участие в этой работе", – добавил глава фракции
"ЕР" в нижней палате. Он также выступил с предложением о создании
подобных комиссией в региональных заксобраниях, но в части законотворческих
инициатив регионального уровня со стороны муниципальных депутатов.
Первый замруководителя партийного ЦИК, глава
организационного управления Максим Жаворонков отметил, что в Президиум Совета
руководителей фракций "ЕР" войдут и председатели фракций
муниципальных образований. "Мы подключаем представителей органов местного
самоуправления с их проблематикой", – сказал он.
Также меняется норма представительства при формировании
Президиума. Два представителя от каждого федерального округа – один от
законодательного собрания, еще один – от административного центра. По словам
Жаворонкова, состав Президиума будет меняться каждые шесть месяцев, кроме того,
увеличивается количество заседаний – не менее одного раза в течение квартала.
Партия будет активнее участвовать в деятельности Совета.
"Президиум Генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный и
персональный состав Совета, утверждает план работы", – добавил первый
замруководителя ЦИК "ЕР".