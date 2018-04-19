Алла Пугачева призналась, что весь день валяла дурака, и опубликовала фото, на котором демонстрирует язык. Поклонники назвали 69-летнюю Примадонну хулиганкой.

Алла Пугачева призналась, что весь день "валяла дурака", и опубликовала фото, на котором демонстрирует язык. Поклонники назвали 69-летнюю Примадонну хулиганкой.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала селфи. На снимке артистка, прикрыв лицо рыжими волосами, показывает в объектив язык. "Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", – объяснила свое поведение Пугачева.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. "Хулиганка)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Быть собой без масок это здорово", "молодец!!!!!", "Аллочка Вы~ прелесть!!!", "Вы самая КРУТАЯ!!!👏👏👏Обожаю Вас!!!❤️", "Умница!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!! Здоровья!!!!", "Душа без возраста. Дай Бог каждому сохранить так свое тело, завистники!", "Алка-зажигалка 👍🏻👍🏻👍🏻Вы молодец!!!", "Люблю творчество, уважаю как женщину и маму! Алла Борисовна, здоровья и энергии!" – прокомментировали фото подписчики.Поклонники не просто так желают Пугачевой крепкого здоровья, ведь на днях соседка артистки по деревне Грязь высказала убеждение, что Примадонна плохо себя чувствует. "У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная. А два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой", – высказалась в интервью местная жительница Грязи.Свое мнение высказал и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он экслюзивно сообщил Dni.ru: "Да, Алла Борисовна в последнее время, похоже, чувствует себя не очень хорошо. Да она собственно говоря этого и не скрывает. Но то, что соседка на всю Россию рассказывает как понять есть ли Пугачева и Галкин у себя дома или они уехали, это больше похоже на пособие для тех, кто хочет забраться в дом к Примадонне в ее отсутствие. В этих вопросах стоит четко понимать какую информацию следует распространять на большую аудиторию".