На территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 6 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 6 травмированы. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Судогодский районПо предварительной информации, 18.04.2018 г. в 02:00 на 4 км автодороги «Судогда-В.Артемовка-Павликово-Красное Эхо-Побойки» водитель автомобиля Форд – Фокус, 1994 г.р., допустил съезд на левую по ходу движения обочину, с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.2. Октябрьский районПо предварительной информации, 18.04.2018 г. в 15:10 в г. Владимир на улице Горького напротив дома 105 водитель автомобиля Шевроле – Ланос, 1989 гр., допустил наезд на пешехода, 1937 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: повреждения связок левого голеностопа, ссадина левой голени-амбулаторно.3. Фрунзенский районПо предварительной информации, 18.04.2018 г. в 15:50 в г. Владимир на Суздальском проспекте напротив дома 20 водитель автомобиля Киа-Рио, 1992 г.р., допустил наезд на пешехода, 2000 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб правого коленного сустава, доставлен в травмпункт БСП г. Владимира.4. Юрьев - Польский районПо предварительной информации, 18.04.2018 г. в 18:00 на 89 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» водитель автомобиля УАЗ-ПАТРИОТ, 1982 г.р., допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ-ПАТРИОТ с диагнозом: перелом левой ключицы – амбулаторно.5. Судогодский районПо предварительной информации, 18.04.2018 г. в 23:50 на 188 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ – 2115, 1985 г.р., допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль Пежо под управлением водителя, 1972 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 2115 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого коленного сустава – госпитализирован; пассажир а/м ВАЗ – 2115, 1980 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы, ссадины – госпитализирован; пассажир а/м ВАЗ – 2115, 1977 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – госпитализирован.