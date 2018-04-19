Никто не сравнится с Дональдом Трампом в жесткости отношения
к России. Новые санкции в отношении Москвы будут введены, как только она этого
заслужит, заявил президент США. Хотя хорошо бы сотрудничать как с русскими, так и с китайцами, неожиданно
заключил Трамп.
Никто не сравнится с Дональдом Трампом в жесткости отношения
к России. Новые санкции в отношении Москвы будут введены, как только она этого
заслужит, заявил президент США. Хотя хорошо бы сотрудничать как с русскими, так и с китайцами, неожиданно
заключил Трамп.
Дональд Трамп опечален "очень жесткой схваткой"
американских и российских военных в Сирии. Президент США сообщил об этом
журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо
Абэ.
"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас
была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими
войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в
этой схватке", – заявил Трамп.
Некоторые американские СМИ в середине февраля подняли шум по
поводу якобы имевшей место гибели российских военнослужащих в результате удара
западной коалиции по правительственным сирийским войскам. На днях глава ЦРУ
Майк Помпео также напоминал об этой истории – несмотря на то, что даже глава Пентагона
Джеймс Мэттис тогда отметил, что не располагает информацией о гибели россиян в
Сирии в результате ударов коалиции.
В МИД России заявили: сообщения о гибели российских военных
под ударом американских сил в Сирии – дезинформация. Как сообщили в ведомстве,
в военном столкновении действительно погибли граждане России и стран СНГ, есть
и раненые – их несколько десятков. Однако военнослужащих среди них нет.
На пресс-конференции с Синдзо Абе Трамп заявил, что он
относится к России "жестко, как никто". "Нет никого, кто был бы
более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", —
заявил американский лидер. Кроме того, он пообещал ввести против России новые
санкции, как только "она их заслужит". В то же время, Трамп признался,
что мечтает наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, передает