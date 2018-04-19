Никто не сравнится с Дональдом Трампом в жесткости отношения к России. Новые санкции в отношении Москвы будут введены, как только она этого заслужит, заявил президент США. Хотя хорошо бы сотрудничать как с русскими, так и с китайцами, неожиданно заключил Трамп.

Никто не сравнится с Дональдом Трампом в жесткости отношенияк России. Новые санкции в отношении Москвы будут введены, как только она этогозаслужит, заявил президент США. Хотя хорошо бы сотрудничать как с русскими, так и с китайцами, неожиданнозаключил Трамп.Дональд Трамп опечален "очень жесткой схваткой"американских и российских военных в Сирии. Президент США сообщил об этомжурналистам на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии СиндзоАбэ."Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у насбыла очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашимивойсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло вэтой схватке", – заявил Трамп.Некоторые американские СМИ в середине февраля подняли шум поповоду якобы имевшей место гибели российских военнослужащих в результате ударазападной коалиции по правительственным сирийским войскам. На днях глава ЦРУМайк Помпео также напоминал об этой истории – несмотря на то, что даже глава ПентагонаДжеймс Мэттис тогда отметил, что не располагает информацией о гибели россиян вСирии в результате ударов коалиции.В МИД России заявили: сообщения о гибели российских военныхпод ударом американских сил в Сирии – дезинформация. Как сообщили в ведомстве,в военном столкновении действительно погибли граждане России и стран СНГ, естьи раненые – их несколько десятков. Однако военнослужащих среди них нет.На пресс-конференции с Синдзо Абе Трамп заявил, что онотносится к России "жестко, как никто". "Нет никого, кто был быболее жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", —заявил американский лидер. Кроме того, он пообещал ввести против России новыесанкции, как только "она их заслужит". В то же время, Трамп признался,что мечтает наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, передает