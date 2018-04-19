Лесной пожар в Суздальском районе. Горит 3 гектара зелёных насаждений. Огонь может перекинуться на жилые дома. Такова легенда учений. Сегодня во Владимирской области завершаются трёхдневная подготовка специалистов к возможным чрезвычайным ситуациям. В тренировке принимают участие спасатели, лесники, добровольцы, представители органов местного самоуправления.

Лесной пожар в Суздальском районе. Горит 3 гектара зелёных насаждений. Огонь может перекинуться на жилые дома. Такова легенда учений. Сегодня во Владимирской области завершаются трёхдневная подготовка специалистов к возможным чрезвычайным ситуациям. В тренировке принимают участие спасатели, лесники, добровольцы, представители органов местного самоуправления. В последний день участники сбора ликвидировали очаги природных пожаров. До этого отрабатывали алгоритмы реагирования на ЧП связанные с половодьем. Сотрудники тревожного ведомства эвакуировали население из зон отрезания и подтопления. Местные власти демонстрировали работу пунктов временного размещения.