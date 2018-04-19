Авария произошла в среду, 18 апреля

Авария произошла в среду, 18 апреляУ поворота на Шувалова под Костромой иномарка вылетел в кювет.Как сообщают в Госавтоинспекции, авария произошла в среду, 18 мая. Водитель иномарки Honda выезжал с левой обочины и не уступил дорогу KIA Rio. В результате машины столкнулись. Автомобиль KIA улетел в кювет, полный воды. В ДТП пострадали три человека - 33-летний водитель иномарки, 55-летняя и 30-летняя женщины-пассажиры получили травмы.По данному факту проводится административное расследование.