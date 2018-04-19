Судьба сыграла с 19-летней студенткой медицинского университета Шарлоттой Тейлор из английского Бирмингема злую шутку. Ей поставили страшный диагноз.

Судьба сыграла с19-летней студенткой медицинского университета Шарлоттой Тейлор из английского Бирмингемазлую шутку. Ей поставили страшный диагноз.Все началось с того, что однажды девушка столкнулась спроблемами при чтении обычных текстовых сообщений на мобильном телефоне. Она ипредставить не могла, что ухудшение зрения может быть симптомом онкологии.Шарлотта обратилась к врачам, но и те сначала тоже немогли понять, в чем дело. Когда студентка пришла на прием к окулисту, тотконстатировал, что у нее воспалены зрительные нервы, передает Mirror. Тогда-то и открылась страшная правда. Устудентки диагностировали неоперабельную опухоль мозга – глиобластому в четвертойстадии.Британке назначиликурсы химио– и радиотерапии. Но их остановили после того, как у пациенткивоспалились раны от биопсии. Кроме того, теперь у студентки нарушенакратковременная память, она с трудом может двигать правой рукой и ногой.Национальная служба здравоохранения Англиипредоставила девушке лечение, у нее настолько редкая форма рака, что этогонедостаточно. Родители Шарлотты собирают деньги и ищут подходящих специалистов повсему миру.Глиобластома – это наиболеечастая и наиболее агрессивная форма опухолимозга, которая составляет до 52% первичных и до 20% всехвнутричерепных опухолей. На 100 тысяч жителей Европы и Северной Америкирегистрируется всего два-три случая заболевания.