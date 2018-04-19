Судьба сыграла с
19-летней студенткой медицинского университета Шарлоттой Тейлор из английского Бирмингема
злую шутку. Ей поставили страшный диагноз.
Судьба сыграла с
19-летней студенткой медицинского университета Шарлоттой Тейлор из английского Бирмингема
злую шутку. Ей поставили страшный диагноз.
Все началось с того, что однажды девушка столкнулась с
проблемами при чтении обычных текстовых сообщений на мобильном телефоне. Она и
представить не могла, что ухудшение зрения может быть симптомом онкологии.
Шарлотта обратилась к врачам, но и те сначала тоже не
могли понять, в чем дело. Когда студентка пришла на прием к окулисту, тот
констатировал, что у нее воспалены зрительные нервы, передает Mirror. Тогда-то и открылась страшная правда. У
студентки диагностировали неоперабельную опухоль мозга – глиобластому в четвертой
стадии.
Британке назначили
курсы химио– и радиотерапии. Но их остановили после того, как у пациентки
воспалились раны от биопсии. Кроме того, теперь у студентки нарушена
кратковременная память, она с трудом может двигать правой рукой и ногой.
Национальная служба здравоохранения Англии
предоставила девушке лечение, у нее настолько редкая форма рака, что этого
недостаточно. Родители Шарлотты собирают деньги и ищут подходящих специалистов по
всему миру.
Глиобластома – это наиболее
частая и наиболее агрессивная форма опухоли
мозга, которая составляет до 52% первичных и до 20% всех
внутричерепных опухолей. На 100 тысяч жителей Европы и Северной Америки
регистрируется всего два-три случая заболевания.