На Украине обнародован убойный компромат на президента Петра
Порошенко. Как оказалось, лидер Незалежной согласился закрыть уголовные дела в
отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в
обмен на получение 50% доли в его компаниях.
На Украине обнародован убойный компромат на президента Петра
Порошенко. Как оказалось, лидер Незалежной согласился закрыть уголовные дела в
отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в
обмен на получение 50% доли в его компаниях.
Об этом свидетельствуют записи переговоров президента
Украины с депутатом Верховной рады Александром Онищенко. Последний выступал
посредником между Злочевским и Порошенко и записывал все переговоры на
спрятанный диктофон. Все записи были обнародованы в эфире телеканала NewsOne.
Речь идет о переговорах по закрытию уголовных дел в
отношении Злочевского, из-за которого экс-министр покинул Незалежную в 2016
году. Онищенко в качестве посредника предложил Порошенко в обмен половину доли
в принадлежащих беглому чиновнику компаниях.
"Компания очень перспективная, то есть, добывает
порядка 20 миллионов кубометров", – говорит Онищенко об одной из
организаций. Кроме того, из разговоров следует, что некий "коля"
(видимо, речь идет именно о Злочевском. – Прим.Ред.) выкупил долю в компании по
гидроразрывам. Беглый министр, следует из записей, был готов отдать 50%
компании и делить прибыль поровну.
Порошенко пообещал подумать над предложениями. Онищенко
заявил, что компромат на главу государства он опубликовал в связи с
презентацией своей книги. Более того, Онищенко пообещал и дальше выкладывать
компромат на президента Незалежной по мере приближения выборов главы
государства.
Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра
экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах. Главный его
бизнес-актив – газодобывающая компания Burisma Holdings. Состояние
предпринимателя оценивается в почти 300 миллионов долларов.
Уголовное дело в отношении Злочевского было возбуждено
Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По версии следствия,
возглавляемое им минэкологии и природных ресурсов незаконно выдавала разрешения
на пользования недрами. Расследование в отношении бывшего министра было закрыто
в августе 2017 года, вскоре он вернулся на Украину.