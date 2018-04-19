На Украине обнародован убойный компромат на президента Петра Порошенко. Как оказалось, лидер Незалежной согласился закрыть уголовные дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в обмен на получение 50% доли в его компаниях.

На Украине обнародован убойный компромат на президента ПетраПорошенко. Как оказалось, лидер Незалежной согласился закрыть уголовные дела вотношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского вобмен на получение 50% доли в его компаниях.Об этом свидетельствуют записи переговоров президентаУкраины с депутатом Верховной рады Александром Онищенко. Последний выступалпосредником между Злочевским и Порошенко и записывал все переговоры наспрятанный диктофон. Все записи были обнародованы в эфире телеканала NewsOne.Речь идет о переговорах по закрытию уголовных дел вотношении Злочевского, из-за которого экс-министр покинул Незалежную в 2016году. Онищенко в качестве посредника предложил Порошенко в обмен половину долив принадлежащих беглому чиновнику компаниях."Компания очень перспективная, то есть, добываетпорядка 20 миллионов кубометров", – говорит Онищенко об одной изорганизаций. Кроме того, из разговоров следует, что некий "коля"(видимо, речь идет именно о Злочевском. – Прим.Ред.) выкупил долю в компании погидроразрывам. Беглый министр, следует из записей, был готов отдать 50%компании и делить прибыль поровну.Порошенко пообещал подумать над предложениями. Онищенкозаявил, что компромат на главу государства он опубликовал в связи спрезентацией своей книги. Более того, Онищенко пообещал и дальше выкладыватькомпромат на президента Незалежной по мере приближения выборов главыгосударства.Напомним, Николай Злочевский занимал должность министраэкологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах. Главный егобизнес-актив – газодобывающая компания Burisma Holdings. Состояниепредпринимателя оценивается в почти 300 миллионов долларов.Уголовное дело в отношении Злочевского было возбужденоНациональным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По версии следствия,возглавляемое им минэкологии и природных ресурсов незаконно выдавала разрешенияна пользования недрами. Расследование в отношении бывшего министра было закрытов августе 2017 года, вскоре он вернулся на Украину.