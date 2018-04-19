Авторы постановки в сирийской Думе - так называемые Белые каски - получили серьезный удар по репутации. Причем, явно откуда не ждали. Обычно западные звезды шоу-бизнеса априори были на их стороне.

Авторы постановки в сирийской Думе — так называемые "Белые каски" — получили серьезный удар по репутации. Причем, явно откуда не ждали. Обычно западные звезды шоу-бизнеса априори были на их стороне.Последние два года "Белые каски" уверенно завоевывали Голливуд. Американские знаменитости один за другим проявляли интерес к войне в Сирии, писали о раненых детях и высказывались в поддержку организации. В числе звездных сторонников "Белых касок" — Джордж Клуни, Бен Аффлек, Джастин Тимберлейк, группа Coldplay."Они пытаются через этих звезд воздействовать на тысячи и миллионы сторонников, чтобы придать вес действиям этой структуры и повысить правдивость этих действий. Всегда привлекаются лидеры общественного мнения, они служат гарантом того, что организация является серьезной и к ней стоит прислушиваться", — поясняет политтехнологию процесса Андрей Колядин.Но в случае с основателем группы Pink Floyd давно отработанная схема вербовки знаменитостей дала сбой. После изучения досье "Белых касок" Уотерс решил обратиться к своим фанатам прямо со сцены в Барселоне."Я думаю, что "Белые каски" — фальшивая организация, которая существует только для того, чтобы создавать пропаганду и фейки для исламистов. Если мы будем верить пропаганде "Белых касок" таких как они, то мы будем поощрять наши правительства сбрасывать на Сирию бомбы", — заявил Роджер Уотерс.Реакция зала говорит сама за себя. Но вот в Сети после такого политического выступления пользователи стали задаваться вопросом, какое вообще отношение музыкант имеет к "Белым каскам". Как выяснилось, прямое. Свою переписку с представителями организации Уотерс передал журналисту Максу Блюменталю, который изучает негуманитарную деятельность этой организации."На земле "Белые каски" действуют вместе с представителями "Аль-Каиды" (запрещена в России) и их последователями. И впервые медийный человек на международной сцене подтвердил то, о чем мы говорим уже давно. И теперь они даже ничего не могут нам ответить. Когда Роджер Уотерс вышел и все рассказал, они не могут опять всем заявить, что это пропаганда Кремля", — подчеркивает журналист Макс Блюменталь.Впервые "Белые каски" связались с Уотерсом два года назад. В 2016 году музыканта пытались пригласить на ужин, организованный саудовско-британским миллиардером Хани Фарси. Это один из спонсоров The Syria Campaign – агентства, которое как раз и создает имидж "Белых касок". Попытка не удалась."Я знаю, что "Белые каски" уже не раз делали предложения подобным людям, пытаясь получить хоть какой-то электоральный позитив. Это работает на одну только какую-то определенную аудиторию. Здесь же "Белые каски" впервые замахнулись на какой-то масштабный проект", — считает политтехнолог Владимир Кравцов.Действительно, голос Уотерса весит много. Он не только музыкант, но и известный политический активист, борец за права темнокожих, неоднократно высказывался на тему ближневосточного урегулирования. Так что через полтора года "Белые каски" вышли на него вновь, за несколько дней до того самого концерта в Барселоне. Французский журналист Паскаль Анрион попросил Уотерса дать ему слово на концерте."Его зовут Паскаль и он хотел выйти на сцену и произнести речь. О Думе и Восточной Гуте, где, как он верит, Башар Асад применил химоружие. Но это один голос. И я думаю, что он не прав", — заявил на своем концерте в Барселоне Роджер Уотерс.О своих коллегах из Голливуда, которые открыто поддержали "Белые каски", Уотерс также вспомнил. Призвал их впредь внимательнее изучать досье таких организаций. Ну, и конечно не верить видео в соцсетях."Я призываю знаменитостей, которые одобрительно высказывались о "Белых касках", перестать их поддерживать, потому что теперь мы знаем, кто они… Они призывают Запад сбрасывать бомбы и наносить удары по Сирии", — пояснил музыкант Роджер Уотерс.