Данные ограничения определены в Указе Президента от 9 мая 2017 года №202

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», пунктом 5 запрещен въезд автобусов с 1 июня по 17 июля 2018 г. на территории городов Казани, Москвы, Нижний Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 г. - на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска, за исключением:а) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах названных городов;б) автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов;в) автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом, принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов».