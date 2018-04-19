Злоумышленница, используя подложные правоустанавливающие документы, заключила с потерпевшим договор займа денежных средств под залог квартиры. Материальный ущерб составил 45 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 44-летнюю жительницу столицы по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.Сотрудники полиции установили, что подозреваемая, находясь в сговоре с неустановленными лицами, заключила с потерпевшим договор займа денежных средств под залог квартиры. При этом злоумышленница использовала подложные правоустанавливающие документы. После получения денежных средств женщина скрылась. Материальный ущерб составил 45 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.По данному факту СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61