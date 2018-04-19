Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин. Всего же с апреля 2014 года капремонт уже прошли 2038 домов.

В этом году во Владимире запланировано отремонтировать 218 многоквартирных домов на общую сумму 639,45 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин. Всего же с апреля 2014 года капремонт уже прошли 2038 домов. На это было направлено порядка 3 млрд рублей. По словам представителей областной администрации, программа капремонта жизнеспособна, жители в нее поверили, потому что видят результаты своими глазами, понимают её важность и необходимость. О доверии людей свидетельствует и высокая собираемость взноса на капремонт: во Владимире она составляет 92 процента, а уровень средней по региону собираемости – 88 процентов. На сегодняшний день одной из основных задач остается повышение качества проводимого капитального ремонта. Серьезное внимание уделяется отбору подрядчиков. По итогам завершенных предварительных отборов на конец апреля 2018 года в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут осуществлять капремонт на территории области, уже включено 103 организации, еще 11 заявок рассматриваются.