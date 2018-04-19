По сценарию в одном из отделов торгового центра началось возгорание

По сценарию в одном из отделов торгового центра началось возгораниеСотрудники МЧС провели пожарные учения в гипермаркете «Лента» в среду, 18 апреля.По сценарию в одном из отделов магазина произошло возгорание. Работники торгового центра эвакуировали посетителей, но в здании осталась группа детей, а на крыше - пострадавший сотрудник гипермаркета.В учениях приняли участие 36 человек личного состава и 15 машин спецтехники. Спасатели оперативно справились с поставленными задачами.