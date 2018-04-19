По данным следствия, осенью 2017 года мужчина путем взлома входных дверей незаконно проникал в дачные дома, откуда похищал бытовые предметы, электроинструменты и технику

В Кольчугино перед судом предстанет дачный вор. По данным следствия, осенью 2017 года мужчина путем взлома входных дверей незаконно проникал в дачные дома, откуда похищал бытовые предметы, электроинструменты и технику. Общая сумма ущерба превысила 38 000 рублей.Также в сентябре 2017 года обвиняемый украл велосипед стоимостью шесть тысяч рублей у своей знакомой.Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение полиции. На допросе он признался, что часть похищенного он успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Часть имущества была изъята.