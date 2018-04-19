Они получили условный срок

Они получили условный срокВ Костроме осудили супругов, которые организовали интим-салон «Щегол».Мужчину и женщину обвинили в организации занятий проституцией. Посетители клуба получали не только массаж, но и интим. Для желающих организовывали BDSM-сессии. В салоне предоставляли наручники, цепи, кожаные маски и плети.Услуги оказывали четыре девушки. Один клиент мог заплатить от 1,5 до 8 тысяч рублей. За нечистоплотность и опоздания жрицы любви платили штрафы.Суд назначил мужчине условный срок - четыре года, жена - один год. Костромичи не согласны с таким приговором и решили обжаловать решение.