Мужчина проведет два года в колонии-поселении

Мужчина проведет два года в колонии-поселенииПо решению суда водитель фуры, по вине которого в ДТП погибли мужчина и его дочь, проведет два года в колонии-поселении.Страшная авария произошла в ноябре прошлого года, в районе поселка Фанерник. Мужчина ехал на неисправном грузовом автомобиле и первысил скорость. В результате его занесло. Машина начала складываться: между кабиной и прицепом зажало легковушку Daewoo Nexia.На месте ДТП погибла девочка-пассажир, а её отец скончался в больнице. Мать ребенка также была в тяжелом состоянии, но врачам удалось её спасти.На заседании суда водитель полностью признал свою вину. Он частично возместил ущерб - 150 тысяч рублей.