Неизвестные угонщики в Москве лишили средств передвижения светскую львицу. Их добычей стали Rolls-Royce Ghost EWB и Mercedes-Benz Viano.

Неизвестные угонщики в Москве лишили средств передвижения светскую львицу. Их добычей стали Rolls-Royce Ghost EWB и Mercedes-Benz Viano.Столичная полиция возбудила уголовное дело об угоне двухавтомобилей. С улицы в центре Москвы исчезли дорогие иномарки, принадлежащие светскойльвице, основательнице интеллектуального клуба "418" и хроникеружурнала Tatler Надежде Оболенцевой.Как сообщается, инцидент произошел в Гранатном переулке. Позаявлению владельца, стоимость Rolls-Royce Ghost EWB – 16,5 миллиона рублей, амикроавтобуса Mercedes-Benz Viano – 3,1 миллиона рублей.Интересно, что неизвестна даже точная дата, когда угнали автомобили."В неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 года, в Гранатномпереулке неизвестный неправомерно завладел автомобилями Rolls-Royce Ghost ... иMercedes-Benz Viano", – приводитсообщение пресс-службы ГУ МВД России агентство "Москва".Ранее стало известно, что в России за прошлый год украли 42 676 машин – это на 10% меньше, чем в 2016 году. Самым популярным у злоумышленников стал южнокорейский седан Hyundai Solaris.Второе место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, на четвертой строчке – Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.