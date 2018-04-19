Неизвестные угонщики в Москве лишили средств передвижения светскую львицу. Их добычей стали Rolls-Royce Ghost EWB и Mercedes-Benz Viano.
Неизвестные угонщики в Москве лишили средств передвижения светскую львицу. Их добычей стали Rolls-Royce Ghost EWB и Mercedes-Benz Viano.
Столичная полиция возбудила уголовное дело об угоне двух
автомобилей. С улицы в центре Москвы исчезли дорогие иномарки, принадлежащие светской
львице, основательнице интеллектуального клуба "418" и хроникеру
журнала Tatler Надежде Оболенцевой.
Как сообщается, инцидент произошел в Гранатном переулке. По
заявлению владельца, стоимость Rolls-Royce Ghost EWB – 16,5 миллиона рублей, а
микроавтобуса Mercedes-Benz Viano – 3,1 миллиона рублей.
Интересно, что неизвестна даже точная дата, когда угнали автомобили.
"В неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 года, в Гранатном
переулке неизвестный неправомерно завладел автомобилями Rolls-Royce Ghost ... и
Mercedes-Benz Viano", – приводит
сообщение пресс-службы ГУ МВД России агентство "Москва".
Ранее стало известно, что в России за прошлый год украли 42 676 машин – это на 10% меньше, чем в 2016 году. Самым популярным у злоумышленников стал южнокорейский седан Hyundai Solaris.
Второе место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, на четвертой строчке – Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.