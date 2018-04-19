На востоке Москвы из-за возгорания в торговом центре Измайловский срочно эвакуированы 650 человек.

На востоке Москвы из-за возгорания в торговом центре "Измайловский" срочно эвакуированы 650 человек.Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, пожар начался в кафе, площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. Оперативно подъехавшие бригады огнеборцев быстро ликвидировали пожар. Как оказалось, возгорание произошло в вентиляционном коробе в подсобке кафе.25 марта из-за пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.