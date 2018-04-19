На плодовой станции Тимирязевки проходит реализация продукции лабораторий академии: рассада, черенки, саженцы плодовых и декоративных деревьев, а также плодово-ягодные кустарники, комнатные растения, сопутствующие товары, грунт и многое другое.

На плодовой станции Тимирязевки проходит реализация продукции лабораторий академии: рассада, черенки, саженцы плодовых и декоративных деревьев, а также плодово-ягодные кустарники, комнатные растения, сопутствующие товары, грунт и многое другое.Лидерами первых дней продаж стали земляника и клубника раннего, среднего и позднего сроков созревания. Также популярностью пользуется гибрид земляники и клубники.Сергей Смирнов - ведущий технолог плодовой станции: В нашей коллекции около 150 сортов сирени. Самый популярный – Красавица Москвы. В бутонах он розовый, а в распустившемся цветке – лилово-перламутровый. Бутоны и листья крупные, удлинённые. Сегодня большинство покупателей приходят именно за этим красивейшим сортом сирени.Посадочный материал реализуется на месте, где и производится:г. Москва, улица Пасечная, 4а.Телефон для справок: 8(495)976-01-23Ассортимент и цены можно найти на официальном сайте Тимирязевской академии http://www.timacad.ru/