Правительство Великобритании выделило более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и готово запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.

Правительство Великобритании выделило более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и готово запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.Как передает РИА Новости, об этом общественность известил офис британского премьер-министра Терезы Мэй.Сообщается, что кабинет министров Соединенного Королевства вводит данный запрет для выполнения 25-летнего плана по защите окружающей среды и избавлению от не являющихся необходимыми расходов пластика.При этом правительство пообещало, что будет работать с бизнесменами над поиском замены этим предметам. Коммерсантам будет дано время, чтобы подготовиться к замене.Также подчеркивается, что Мэй призвала все страны Содружества наций (в которое входит Великобритания и 52 государства, когда-то бывших её доминионами, колониями и протекторатами) вступить в формируемый Альянс чистых океанов и принять соответствующие меры.