В столице Литвы 19 апреля сильный ветер повалил на жилой дом 12-метровую металлическую башню. При падении она повредила крышу дома и разрушила печную трубу. Сообщается, что конструкция принадлежит Вильнюсскому аэропорту, однако ее не используют примерно с 1980 года.

В столице Литвы 19 апреля сильный ветер повалил на жилой дом 12-метровую металлическую башню. При падении она повредила крышу дома и разрушила печную трубу, сообщает местный портал Delfi и публикует видео.Люди не пострадали, на месте ЧП работают спасатели, врачи и полиция. Сообщается, что конструкция принадлежит Вильнюсскому аэропорту, однако ее не используют примерно с 1980 года.Местные жители уверяют, что неоднократно просили убрать эту башню, и почему ее до сих пор не демонтировали, непонятно. Отмечается также, что подобных конструкцией в этом районе еще несколько.