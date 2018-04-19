Один из них касается всех, кто пользуется железнодорожным транспортом.

Владимир Путин подписал несколько важных законов. Один из них касается всех, кто пользуется железнодорожным транспортом. С будущего года вводятся так называемые невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Стоить они будут дешевле обычных. Но сдать такой билет в кассу можно только в связи с болезнью пассажира или смертью его близкого родственника.Президент также подписал документ, который должен сделать летний отдых детей безопасней, а родителям облегчить выбор оздоровительного лагеря. Теперь региональные власти обязаны публиковать на своих сайтах перечень организаций, которые могут работать с детьми.