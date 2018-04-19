Законопроект разрабатывался по предложению Молодежной думы

Законопроект разрабатывался по предложению Молодежной думыВо Владимирской области могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Подросткам, которые привыкли «парить», придется отказаться от нездоровой привычки.Депутаты обсудили этот вопрос на комитете по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию. Законопроект разработан по предложению Молодежной думы и вынесен на рассмотрение ЗакСобрания партией «Единая Россия».По документу предпринимателей будут привлекать к административной ответственности за продажу электронный устройств и никотиносодержащей жидкости лицам младше 18 лет. Физические лица будут платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные — от 10 до 20 тысяч, компании - от 30 до 50 тысяч рублей.