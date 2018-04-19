Уже 22 апреля наши поисковики начнут свою работу в Смоленской, Тверской и Воронежской областях.

Сегодня во Владимире у памятника Александру Невскому состоится отправка сводного поискового отряда Владимирской области для участия во Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». Уже 22 апреля наши поисковики начнут свою работу в Смоленской, Тверской и Воронежской областях.Участниками мероприятия станут заместитель Губернатора Александр Лобаков, более 130 бойцов поисковых отрядов, представителей гражданско-патриотических молодежных клубов и объединений, активистов Всероссийского движения «Волонтеры Победы», ветеранов Великой Отечественной войны, представителей духовенства.В рамках церемонии пройдет награждение клубов и объединений, ставших лауреатами регионального конкурса на лучшую организацию патриотической работы. Кроме того, будет дан старт патриотической акции «Георгиевская ленточка».