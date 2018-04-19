Растение занимает в регионе площадь в 2 370 гектаров
Растение занимает в регионе площадь в 2 370 гектаров
Владимирская область выделила средства на борьбу с борщевиком, сообщают в администрации.
Из кормовой культуры он превратился в злостный сорняк, который угрожает здоровью жителей. Яд борщевика опасен: попадание в глаза может привести даже к слепоте. Сейчас растение занимает в регионе площадь в 2 370 гектаров.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
дала указ разработать пятилетнюю программу по борьбе с борщевиком. В кадом муниципалитете создадут отдельные бригады для уничтожения растения.