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<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-volvo-mozhet-poluchit-dvigateli-mercedes-benz-blagodarya-kitajcam.html" target="_blank">Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz благодаря китайцам</a> - Шведская компания Volvo и немецкий концерн Daimler могут наладить техническое сотрудничество в области двигателей и компонентов для электромобилей. Инициатором обмена технологиями станет корпорация Geely, глава которой недавно приобрел акции Даймлера.