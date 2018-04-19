Шурин британского принца Гарри назвал свою сводную сестру Меган Маркл насквозь фальшивой. Мужчина затаил горькую обиду на знаменитую родственницу.

Шурин британского принца Гарри назвал свою сводную сестру МеганМаркл насквозь фальшивой. Мужчина затаил горькую обиду на знаменитую родственницу.Томас Маркл заявил, что девушка очень изменилась с того момента, какстала знаменитой. Ну а после знакомства с принцем, она вообщепрекратила общаться с семьей. Родственник неоднократно пытался наладитьотношения с зазнобой королевского наследника, но та игнорирует его электронные письма.Мужчина не может понять почему его сестра стала избегать контактов с ним, ведь в юношеские годы Томас и Меган были особенно близки. С 2009 по 2011 годы они вместе заботилисьо тяжелобольной бабушке, по словам родственника в тот момент они стали не разлейвода.До недавнего времени он оправдывал бывшую актрису и защищалее от нападок их общей сестры Саманты Грант, с которой из-за этого рассорился. Но терпение иссякло после того, как Томас не получил приглашение на королевскую свадьбу.Мужчина в бешенстве, ведь на празднике, на котором, кстати, будет присутствовать 600 гостей, не нашлось места семье невесты.Томас разочарован, он считает, что ошибался, защищая сестру. Поего мнению, она играет на публику. "Меган любит демонстрировать, какая онахорошая, альтруистичная и склонная к благотворительности, но все это нераспространяется на ее отношение к семье", – сказал он журналистам The Mirror.Он думает, что девушка стыдится своих корней, так как они"обычная американская семья, а не продюсеры". Также мужчина обвинил Меган втом, что она пытается подражать принцессе Диане, но не обладает ее качествамина самом деле.