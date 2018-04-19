Если органы местного самоуправления не слышат, люди идут к власти повыше. На очередном приёме граждан председателя ЗакСобрания просили сделать зону отдыха в Собинском районе и отремонтировать дорогу в Судогодском. Эти вопросы в компетенции органов местного самоуправления. Но законодательной власти тоже приходится подключаться к их решению.

Если органы местного самоуправления не слышат, люди идут к власти повыше. На очередном приёме граждан председателя ЗакСобрания просили сделать зону отдыха в Собинском районе и отремонтировать дорогу в Судогодском. Эти вопросы в компетенции органов местного самоуправления. Но законодательной власти тоже приходится подключаться к их решению. Рядом с садовым товариществом "Луговское" есть озеро, и садоводы просят организовать там место отдыха. Для этого водоём надо взять под охрану и организовать подъездные пути. Сейчас, по словам женщин, озеро загрязняют предприятия, расположенные рядом. Владимир Киселёв обещал проверить эту информацию вместе с природохранной прокуратурой... А житель Судогодского района просит построить дорогу в деревне Лаврово.Юрий Лябин, житель деревни Лаврово (Судогодский район): У нас сделали фрагментами, а весной она проваливается. Там надо делать нормальную дорогу. Мы в государстве живём-то. - А Вы асфальт хотите? - Да какой асфальт. Просто грейдером сделать, поднять, и щебёнкой засыпать. И всё. Потому что сейчас уже там не проедешь.По словам мужчины, на его улице проживает 25 человек, и они просят на протяжении уже 9 лет построить им дорогу хотя бы из щебня. Судогодские чиновники только перекладывают ответственность друг на друга. И говорят, что денег нет. Впрочем, они готовы построить дорогу в складчину с людьми. Это когда к сумме, которую собрали сами жители, выделяется точно такая же из бюджета. Председатель ЗакСобрания обещал проверить, есть ли эта дорога в плане строительства. Но возведение в складчину - тоже вариант, если по-другому нельзя.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Есть такая система работы, на самом деле, полезная система, потому что когда мы вовлекаем граждан в решение конкретных задач, многие хотят заплатить свои деньги. Никто не заставляет людей платить, но когда плюсом к государственным средства люди выделяют какие-то свои денежные средства - соответственно они уже относятся к этому объекту, который будет построен, в том числе и за их счёт, как к своей собственности.