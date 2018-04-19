За первый квартал 2018 года в России ввели на 19,6% жилья больше, чем в первом квартале 2017-го, говорится в сообщении Росстата.

За три месяца в РФ ввели в эксплуатацию 15,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости – это 209,2 тысячи квартир. В 2017 году ввели на 2,6 миллиона квадратов меньше.Стоимость строительных работ за первые три месяца этого года составила порядка 1,2 миллиона рублей – это на 25,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.В марте в России ввели 70,7 тысячи квартир общей площадью 5,5 миллиона квадратных метров – это на 4,1% больше, чем в феврале, и на 11,3% больше, чем год назад.