Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает своего будущего соперника, однако переговоры о возможном поединке ведутся. Также он заявил, что хотел бы до конца года встретиться с Конором Макгрегором, которого он хочет валить и ломать.

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает своего будущего соперника, однако переговоры о возможном поединке ведутся. Также он заявил, что хотел бы до конца года встретиться с Конором Макгрегором, которого он хочет "валить и ломать"."Соперника пока нет, но идут переговоры о возможном поединке в конце года. Мне без разницы, с кем драться, если честно. Буду драться с тем, с кем скажут. Пока есть здоровье и желание биться, я буду защищать свой титул", — приводит слова Нурмагомедова Чемпионат.com.Кроме того, он сообщил, что хочет до конца года договориться о поединке с Макгрегором. "Но с Макгрегором боя, подобного тому, что был с Барбозой или Яквинтой, не будет. С Конором будем бороться, будем его валить и ломать", — заявил Хабиб.