Межрегиональный форум под таким названием пройдет сегодня во Владимирском государственном университете.

Сегодня во Владимирском государственном университете пройдет межрегиональный форум «Я строю свой «Дом Здоровья». В нем примут участие представители департамента здравоохранения и департамента по физической культуре и спорту областной администрации, ведущие специалисты Научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, Лиги здоровья нации, Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, Владимирского института развития образования, Торгово-промышленной палаты региона, общественной организации «Общее дело».Основными темами обсуждения станут укрепление здоровья жителей области, реализация программы «Владимирская область – территория здорового образа жизни», корпоративные программы укрепления здоровья и мотивация работодателей заботиться о здоровье работников, приоритетные меры по снижению потребления табака и алкогольной продукции, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи, развитие волонтерского движения в деле укрепления общественного здоровья.